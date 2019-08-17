متظاهرو هونج كونج يواجهون الشرطة بعد مسيرة سلمية

واجه المتظاهرون المناهضون للحكومة في هونج كونج، اليوم السبت، بعد مسيرة وافقت عليها الحكومة عبر مقاطعة كولون، الشرطة مجددا، وتجمعوا عند قسم للشرطة فيما وقف رجال الشرطة متسلحين بالدروع والخوذات.

وعند قسم شرطة مونج كونج، ألقى المتظاهرون البيض ووجهوا شعاع الليزر صوب مجموعة من رجال الشرطة تجمعت أمام مدخل المبنى وهو تكتيك شائع لمنع كاميرات الشرطة من تصوير المتظاهرين والتعرف على هوياتهم فيما بعد لاعتقالهم. وردد المتظاهرون عبارات بذيئة ورد عليهم الكثير من رجال الشرطة بالمثل.

وجاءت هذه المواجهة عقب مسيرة سلمية أقيمت في وقت سابق من اليوم في كولون وفيها أعرب الكثير من المتظاهرين عن غضبهم من عنف الشرطة على مدار أسابيع من المظاهرات.

وقال المتظاهر يويو ونج: "أعتقد أنه من المهم أنه يجب أن نوقف شرطة هونج كونج من استخدام العنف. ومثلما رأينا الشهور الماضية أنه كان يتم اتخاذ المتظاهرين كدروع للحماية عند اطلاق النار ،وهذا غير قانوني... ويجب على شرطة هونج كونج أن تحمي سكان هونج كونج وليس إيذائهم . وهذا لما نتظاهر".

وفي حين أن أغلب المسيرة كانت سلمية، قام بعض المتظاهرين، في نهايتها، بتشوية عدد من الرموز الموالية لبكين خلال سيرهم، إلى جانب إلقاء البيض على مكاتب حزب سياسي موال للصين وتشويه جدران نقابة عمالية كبيرة لديها صلات قوية بالصين.

وفي مكان آخر، جذبت مظاهرة موالية للصين خارج مقر حكومة هونج كونج في وقت سابق من اليوم، عدة الآلاف، بحسب صحفية "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وذكرت الصحيفة أن الكثيرين رددواالنشيد الوطني.