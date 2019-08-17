 اعتقال 29 مهاجرا غير شرعي غربي الجزائر - بوابة الشروق
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اعتقال 29 مهاجرا غير شرعي غربي الجزائر

د ب أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 9:29 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 9:29 م

اعتقل خفر السواحل في الجزائر 29 مهاجرا غير شرعي عن طريق الإبحار السري بينهم 15 مغربيا، اليوم السبت، في عمليتين منفصلتين بمدينة وهران غربي الجزائر.

وجرى ضبط المجموعة الأولى التي تتشكل من 12 شخصا بينهم معاق حركيا يحملون جميعهم الجنسية الجزائرية، وكانوا على متن قارب مطاطي بمحرك، حيث تم ضبطهم على بعد 11 ميلا شمال-غرب شاطئ رأس فالكون.

كما ضبط خفر السواحل مجموعة ثانية تضم 17 شخصا منهم جزائريين اثنين و15 من المغرب كانوا على متن قارب من البوليستر، على بعد أربعة أميال بحرية شمال ميناء وهران.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى تسليم الموقوفين لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع لمباشرة التحقيق معهم.

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