التحالف الدولي يعلن امتثاله لقرار الحكومة بشأن استخدام المجال الجوي في العراق



أعلنت قيادة التحالف الدولي في العراق، اليوم السبت، امتثالها لأوامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن استخدام المجال الجوي ، حسبما أفادت وكالة الانباء العراقية الرسمية.

وقال بيان لإعلام قيادة التحالف الدولي ، وفق الوكالة، إن "اجتماعا جرى بين قيادة فرقة العمل المشترك لقوات التحالف وقيادة العمليات المشتركة والدفاع الجوي في وزارة الدفاع العراقية لمناقشة التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن استخدام المجال الجوي".

وأضاف البيان أن "قوات التحالف تعلن التزامها بجميع القوانين والتوجيهات العراقية ، باعتبارها ضيف ضمن حدود السيادة العراقية، وأن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة امتثلت على الفور لجميع التوجيهات الواردة من شركائنا العراقيين أثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيس الوزراء، وأنها تعمل داخل العراق بناءً على طلب الحكومة العراقية وتحت حمايتها وبالشراكة مع قوات الأمن العراقية".

وتابع البيان أن "قوات التحالف ومنذ أن بدأت حملة هزيمة داعش في 17 أكتوبر 2014، ساعدت قوات التحالف حكومة العراق في تحرير الأراضي العراقية، وأن الدعم المقدم إلى شعب العراق، يشمل على سبيل المثال لا الحصر، تدريب أكثر من220 ألف من أفراد قوات الأمن العراقية، وتوفير مليارات الدولارات من المعدات ودعم حوالي 15 ألف ضربة جوية منسقة مع حكومة العراق".

وأكدت قيادة التحالف الدولي " ألتزامها بمواصلة عملها في دعم وتمكين القوات الشريكة في قوات الأمن العراقية لتنفيذ مهمتها المتمثلة في هزيمة داعش الدائمة".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قرر مؤخرا حصر إعطاء الموافقات لاستخدام المجال الجوي العراقي على نفسه فقط.