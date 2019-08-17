محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، أداء طلاب الثانوية العامة لأول امتحانات الدور الثاني، والتي بدأت اليوم السبت وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ من خلال غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم ، أعمال الامتحانات بفترتيها الأولى "لغة عربية"، والفترة الثانية "تربية دينية"، ولم ترصد غرفة العمليات أية مخالفات أو حالات غش أو شكاوى من الطلاب، وأولياء أمورهم.

وأدى 164 طالباً وطالبة الامتحانات في مادة اللغة العربية، في 12 لجنة وتغيب 169 طالب وطالبة عن أداء الامتحان، واطمأنت وكيل الوزارة على سير الامتحانات، كما تابعت توفير كل احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين ب 21 استراحة منهم 9 استراحات للسيدات.

وأكدت وكيل الوزارة أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ،على تواصل تام معهم لمتابعة أعمال الامتحانات، والتعاون بين مديرية الأمن والتربية والتعليم لتأمين اللجان وتوزيع صناديق الأسئلة، مشيدة برجال الأمن لما يبذلونه من جهد كبير من فجر يوم الامتحان حتى تأمين وصول أوراق الإجابة، وتأمين مركز توزيع الأسئلة بإشراف اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ.