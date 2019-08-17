مهاجم نوريتش يعيد التاريخ الغائب لفريقه في الدوري الإنجليزي

سجل تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي هدف تقدم فريقه على نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي انتهى شوطها الأول على ملعب "كارو رود"، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وكان بوكي قد سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة الاولى له في بطولة الدوري الأسبوع الماضي، في شباك ليفربول وهي المباراة التي خسرها نوريتش بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأصبح المهاجم الفنلدي أول لاعب من نوريتش يسجل هدفين في أول مباراتين له مع الفريق على المستوى الدوري الممتاز، منذ أن حقق لاعب الفريق السابق أشلي وارد ذلك الرقم في ديسمبر 1994.

وانضم بوكي إلى نوريتش قادماً من بروندبي الدنماركي في 2018، حيث ساهم في صعود الفريق للبريمير ليج مجدداً بعد غياب دام ثلاث مواسم.