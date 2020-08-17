تايلاند تعتزم إنشاء مركز لتنسيق جهود إنعاش الاقتصاد بعد كورونا

تعتزم الحكومة التايلندية إنشاء مركز برئاسة رئيس الوزراء برايوته شان أوشا؛ لتنسيق جهود مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنعاش الافتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوباتانابونج يونميشاو نائب رئيس وزراء تايلاند، قوله إن التركيز الأساسي لمركز إدارة الموقف الاقتصادي الذي تقرر إنشاؤه يتضمن تعزيز الاقتصاد والاستعداد للنمو المستقبلي.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الجائحة غير مسبوقة وفرضت حالة غموض وتحد كبيرة، ولكن تايلاند نجحت في كبح انتشار العدوى وهي تركز حاليا على تعزيز الاقتصاد والتوظيف.

وبحسب نائب رئيس الوزراء، سيكون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف محور تركيز جهود الحكومة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الحكومة ستعلن المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.

وسيضم مجلس إدارة مركز إدارة الموقف الاقتصادي ممثلين للقطاع الخاص إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية.

وقال ثوسابورن سيريسومباند أمين عام المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن المجلس الجديد سيتكون من 3 مجموعات عمل تركز على صياغة السياسات وتطبيقها وتصميم إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحفيز النمو الاقتصادي.