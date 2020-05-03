مسؤول بالمصل واللقاح: وصولنا لصفر إصابات بكورونا لن يتم إلا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بابمنظومة الصحية من خلال المبادرات الصحية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «المواجهة»، الذي يقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال اجتماعاته المختلفة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المكافحة لانتشار فيروس كورونا، متابعًا: «وصولنا لصفر إصابات لن يتم إلا بارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية».

وأشار إلى وجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى الوصول للقاح ضد كورونا، محذرًا من انتشار العدوى بين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالعدوى بمعدلات كبيرة، تؤدي إلى ارتفاع نسب الوفيات بالفيروس المستجد.

ولفت إلى الأسباب التي أدت إلى انخفاض الإصابات بكورونا في مصر، والمتمثلة في: إجراءات الحكومة خلال الأزمة وارتداء الكمامات، إضافة البروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة، والتزام فئة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الاحترازية، معبرًا عن التخوف من زيادة معدلات الإصابات مرة أخرى بسبب تهاون المواطنين بسبل الوقائية.