بارادو الجزائري يستقر على عدم تجديد عقد مدربه شالو

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن نادي أتلتيك بارادو المنافس في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم قرر عدم تجديد عقد البرتغالي فرانشيسكو شالو المدير الفني للفريق الأول.

وكان بارادو قد عين شالو في /يوليو 2018، بعقد لمدة موسمين، وقاد الفريق في الموسم الماضي للوصول إلى دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي (كأس الكونفدرالية) في أول مشاركة خارجية له، كما قاده لدور الثمانية في كأس الجزائر وإحراز المركز العاشر في دوري المحترفين.

وذكرت صحيفة "النهار" وموقع "سبورتس نيوز ديزاد" الإخباري، أن إدارة نادي بارادو تتجه للتعاقد مع مدرب فرنسي لخلافة شالو.