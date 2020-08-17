سويس إير تعلن موافقة الصندوق الألماني على حصولها على قروض مضمونة حكوميا

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أعلنت شركة سويس إير، المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، أنه تمت الموافقة على حصولها وشركة ايدلفايس على قروض مضمونة حكوميا.

وأوضحت الشركة، اليوم الاثنين، أن صندوق الاستقرار الألماني (دبليو إس إف) وافق على الضمانات المقدمة من الحكومة السويسرية لقروض بقيمة 5ر1 مليار فرنك (4ر1 مليار يورو).

كانت الحكومة السويسرية، وعدت في مايو الماضي بتقديم ضمانات.

يذكر أن المساعدات السويسرية الحكومية كانت مرهونة بحزمة الإنقاذ الألمانية لشركة لوفتهانزا، وقد امتدت المفاوضات لفترة طويلة.

وقال توماس كلور، الرئيس التنفيذي لشركة سويس إير: "نحن ممتنون للغاية لتنفيذ الدعم المالي الذي وعدت به الحكومة الاتحادية، في شكل قرض".

تجدر الإشارة إلى أن سويس سجلت خسارة تشغيل بقيمة تزيد عن 266 مليون فرنك في النصف الأول من العام الحالي بسبب أزمة كورونا، كما تراجعت قيمة مبيعاتها بنسبة تقارب 55% لتصل إلى أكثر من مليار فرنك.