 وزير النفط الإيراني يعترف: الناقلات التي صادرتها واشنطن تم شحنها من إيران - بوابة الشروق
الإثنين 17 أغسطس 2020 4:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير النفط الإيراني يعترف: الناقلات التي صادرتها واشنطن تم شحنها من إيران

ايران
ايران
د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 3:35 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 3:35 م
أقر وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه بأن الناقلات الأربعة التي صادرت الولايات المتحدة حمولاتها خلال الشهر الماضي، بينما كانت في طريقها إلى فنزويلا كانت تحمل كميات بنزين تم شحنها من إيران.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذا هو أول اعتراف من جانب طهران بأن الناقلات كانت تنقل وقودا من إيران، عندما صادرتها الولايات المتحدة. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أمس الأول السبت إن الحديث عن أن الناقلات إيرانية "كذبة"، إلا أنه لم يذكر شيئا بشأن الشحنات.

تجدر الإشارة إلى أن خطوة المصادرة غير مسبوقة من جانب واشنطن، التي قالت إن الناقلات كانت تنقل 1.1 مليون برميل من البترول. وقد تتسبب هذه الخطوة في زعزعة استقرار أسواق النفط العالمية إذا ما ردت إيران عليها.

وقال الوزير الإيراني: "لقد تم تحميل الشحنات من إيران، إلا أن السفن والحمولات ليست إيرانية ... لقد كان الوقود إيرانيا، لكن تم بيعه إلى فنزويلا وتم تسوية المدفوعات".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك