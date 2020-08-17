برشلونة يعلن خضوع شتيجن لعملية جراحية

أعلن برشلونة عن خضوع تير شتيجن حارس مرمى الفريق، لعملية جراحية على مستوى الركبة غدًا الثلاثاء.

ونشر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه خضوع شتيجن لعميلة جراحية على النحو التالي: "بناءً على المشاورات مع الفريق الطبي، سيقوم لاعب الفريق الأول مارك تير شتيجن بتدخل طبي طوعي غدًا على الوتر الجزئي في ركبته اليمنى".

وأضاف البيان: "إنه إجراء استباقي يتم إجراؤه الآن من أجل الوقاية والاستعداد للمستقبل، حيث تعرض اللاعب لبعض التهيج على مستوى الركبة في وقت سابق من الموسم".

خاض حارس المرمى الألماني هذا الموسم 46 مباراة مع البلاوجرانا، (36) مباراة في الدوري وثمانية في دوري أبطال أوروبا واثنان في كأس الملك، واستطاع خلالها الحافظ على شباكه في 15 مباراة.

برشلونة أنهى الموسم الحالي بدون تحقيق أي لقب، لأول مرة منذ موسم 2007-2008.