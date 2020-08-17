سعد الحريري يصل إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده

وصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، مساء اليوم، إلى لاهاي، يرافقه الوزير والنائب السابق مروان حمادة والوزير السابق باسم السبع والمستشار هاني حمود، حيث من المقرر أن يحضر جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنعقد غدا الثلاثاء للنطق بالحكم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، تعقد المحكمة جلستها الأولى عند الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء بتوقيت بيروت، على أن تعقد جلستها الثانية عند الثانية والنصف من بعد الظهر، والثالثة والأخيرة عند الرابعة والنصف عصرا.

ومن المقرر أن يدلي الحريري ببيان صحافي مباشرة بعد النطق بالحكم.