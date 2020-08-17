انتهاء حصار فندقا في مقديشو بعد مقتل 17 شخصا

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أعلن مسؤولون بالحكومة والشرطة في الصومال مساء اليوم الأحد، عن انتهاء معركة ضارية بالأسلحة النارية استغرقت ثلاث ساعات بين مقاتلين من جماعة الشباب الإرهابية الإسلامية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إسماعيل مختار عمر لوكالة الأنباء الألمانية، إن 17 شخصا على الأقل، بينهم خمسة مهاجمين، قتلوا في الحصار الذي بدأ عندما اقتحم إرهابيون إسلاميون فندقا ساحليًا شهيرًا في العاصمة الصومالية مقديشو.

وهناك موظفان حكوميان وثلاثة من حراس أمن الفندق وأربعة مدنيين من بين الضحايا، حسبما ذكر ضابط الشرطة أحمد باشاني لـ (د.ب.أ).

ووفقا لباشاني، بدأ الإرهابيون المشتبه بهم الهجوم بانفجار انتحاري قوي بسيارة مفخخة عند بوابة مدخل الفندق وبعده اجتاحوا المبنى.

وأضاف ضابط الشرطة أن دوي إطلاق النار استمر داخل فندق "إيليت" الكائن على شاطئ ليدو بالعاصمة، حيث اشتبك أفراد الأمن مع المسلحين داخل المبنى مساء اليوم الأحد.

وغالبا ما يتردد على الفندق، المملوك للنائب البرلمانى ورجل الأعمال الصومالي الشهير عبدالله محمد نور، سياسيون وصحفيون وناشطون في مجال المجتمع المدني.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وندد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، بشدة بذلك الهجوم.

وقال فرماجو في بيان: "يريد الإرهابيون بث اليأس في مجتمعنا .. مثل هذه الأعمال الشريرة لن تثنينا عن دفع بلادنا إلى الأمام".