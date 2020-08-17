محافظ كفر الشيخ يتابع رفع الإشغالات ويقرر غلق المحال المخالفة لمدة أسبوع

في جولة مفاجئة، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، عددًا من الشوارع بمناطق متفرقة داخل مدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز كفرالشيخ، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لسير العمل وخدمات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وبدأ المحافظ، جولته، بتفقد شارع المزلقان الوسطاني، وشارع المحطة، كذا مزلقان الإنشاء والتعمير، ووجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع الرئيسية والفرعية من "البروزات أمام المحلات وفرش الخضار وتند القماش وشوايات المأكولات وفتارين الأطعمة"، والباعة الجائلين، وتكثيف الحملات على مدار اليوم، لعدم السماح باستغلال الطرق والشوارع والقضاء على كافة الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقرر محافظ كفر الشيخ غلق المحال المتعدية على الشوارع لمدة أسبوع لتكرار تحذيرهم، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن، موجهاً إلى تطوير الميادين والشوارع من حيث التشجير ورفع كفاءة الإنارة والأرصفة، كذا إزالة أي تجمعات للقمامة.



وأضاف أن حملات إزالة الإشغالات والتعديات والبناء المخالف مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن والمتابعة الميدانية، وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.