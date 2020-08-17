الرئيس الفلبيني يخضع لعزل دائم لحمايته من فيروس كورونا

قال هاري روكي المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الإثنين إن الرئيس يخضع لعزل دائم لحمايته من فيروس كورونا، وذلك عقب ثبوت إصابة عضو بمجلس الوزراء بالفيروس.



وأضاف أن دوتيرتي يخضع لاختبارات دورية.



وأوضح في مؤتمر صحفي: "الرئيس في عزل دائم، حيث أن فريق الأمن الرئاسي قام بعمل رائع لضمان عدم اقتراب أي شخص من الرئيس".



وأضاف: "هو يشتكي من المسحات المتكررة من أنفه".



وكان وزير الداخلية الفلبيني إدواردو انو قد أعلن أمس الأحد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنه يعاني من أعراض" تشابه الأنفلونزا وألم في الحلق والجسم".



وقد خضع انو لعزل ذاتي، كما عزل بقية أفراد مجلس الوزراء الذين خالطوه أنفسهم.



ويشار إلى أن دوتيرتي لم يخالط أنو.



وقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الاجمالي 164 ألفا و 474 حالة. كما سجلت 18 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 2681 حالة.