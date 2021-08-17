مجلس النواب الليبي يوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب

استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأستاذ فوزي النويري.



وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم أمس الاثنين.



ونقلًا عن الموقع الرسمي للنواب الليبي، استكمل المجلس مناقشاته ومداولاته حول مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، حيث وافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي أحيل للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية وبذلك علقت الجلسة إلى الأسبوع المقبل.