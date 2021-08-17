 العراق: انطلاق عملية «عاشوراء الكرامة» لملاحقة فلول داعش في ديالي - بوابة الشروق
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العراق: انطلاق عملية «عاشوراء الكرامة» لملاحقة فلول داعش في ديالي

الحشد الشعبي
الحشد الشعبي
بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 10:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 10:15 ص

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالي.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "العملية انطلقت باسم (عاشوراء الكرامة) وشملت تفتيش وتأمين حوض بحيرة حمرين ونهر نارين ومحور الشمال ضمن قاطع العمليات".

وأضاف: "العملية مستمرة، وبإسناد من طيران الجيش حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على فلول داعش الإرهابية وقطع تحركاتها ضمن الأهداف المرسومة".

وتشهد محافظات العراق عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش بشكل شبه


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