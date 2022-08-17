إسرائيل وتركيا تقرران عودة التمثيل الدبلوماسي الكامل بينهما

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وتركيا قررتا استعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بينهما.

ونقل بيان، نشرته صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع فيسبوك، عنه القول: "يشكل استعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية استمرارا للاتجاه الإيجابي الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدار العام المنصرم، منذ زيارة رئيس الدولة إسحاق هرتسوج إلى أنقرة، والزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما وزيرا الخارجية إلى القدس وأنقرة".

وأوضح أن مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، تحدث أمس مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال واتفق معه على القيام بذلك.

وأضاف أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي، وبشرى اقتصادية شديدة الأهمية بالنسبة لمواطني إسرائيل".

وتشمل الاستعادة الكاملة للعلاقات عودة السفيرين والقنصلين العامين في البلدين.