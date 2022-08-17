قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن حملة رجع الطبيعة لطبيعتها تهدف إلى التوعية بمخاطر تغير المناخ قبل استضافة مؤتمر cop 27 في شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الحملة تهدف إلى التعريف بتغير المناخ، وتأثيره على مصر وحياة المواطنين، وكذا التعريف بالإجراءات التي نفذتها الدولة من مشروعات قومية وتدخلات وخطط مستقبلية للتصدي لآثار تغير المناخ.

وأشارت إلى أن الحملة تتضمن تعريف المواطن بالممارسات الصحيحة التي تجعله مشاركا في مواجهة آثار تغير المناخ.

ولفتت إلى أن الدولة تتحرك عبر ثلاثة مسارات، الأول هو المسار اللوجستي وهو التحضير للمؤتمر بناء على اتفاقية الدولة المضيفة وتجهيز قاعة المؤتمرات والمنطقة الزرقاء لاستقبال الوفود والحكومات والمنظمات الدولية، والمنطقة الخضراء التي تخص الحكومة المصرية.

ونوهت بأن المسار الثاني يخص مشاركة القطاع الخاص وهو يتبع وزير المالية، وتتم فيه متابعة مشاركات القطاع الخاص وماهية الابتكارات التي يمكن إظهارها في المؤتمر سواء قطاع خاص مصري أو دولي.

وأفادت بأن المسار الثالث يتعلق بالشق الفني، وهو يتعلق بالأيام غير الرسمية لرئاسة المؤتمر بدءا بما يهم الدول النامية مثل قضايا المياه والزراعة والتمويل والتكيف ، مع تحقيق توازن مع القضايا الأخرى.

