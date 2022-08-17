منة شلبي تهنئ كريم عبد العزيز بعيد ميلاده: فيه صحاب وفيه كوكي

هنأت الفنانة منة شلبي صديقها الفنان كريم عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلاده الـ46، مؤكدة على مشاعر الحب الكبيرة بينهما وصداقتهما الطويلة.



ونشرت منة، صورة تجمعهما ببعض عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، معلقة: «فيه أصحاب وفيه زمايل وفيه عشرة عمر.. وفيه كوكي، الأجمل الأصدق الأعظم بلا منافس، سنة سعيدة أوي يا أبو علي».



وكان كريم ومنة قد شاركوا في بطولة فيلم «في محطة مصر»، وأيضا فيلم «واحد من الناس»، وغيرها.



وتخرج كريم عبد العزيز في معهد السينما قسم إخراج عام 1997، وعمل مساعد مخرج لفترة قليلة، ليقدم عدة أدوار وهو طفلا صغيراً أبرزها مع الزعيم عادل إمام فى فيلم المشبوه، ثم اختارته الفنانة القديرة سميرة أحمد للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب، فكانت البداية الحقيقية لكريم.



