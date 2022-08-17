الزمالك يهزم العربي الكويتي ببطولة العين الدولية للكرة الطائرة

تغلب رجال نادي الزمالك للكرة الطائرة بقيادة مديره الفني شريف الشمرلي على فريق العربي الكويتي، ضمن منافسات بطولة العين الدولية للكرة الطائرة، والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 21 أغسطس 2022.

وتمكن الزمالك من التغلب على العربي الكويتي، حيث تأخر الزمالك بشوطين نظيفين، إلا أن الفريق تمكن من قلب النتيجة والفوز بالمباراة بنتيجة 3-2 في الأشواط والتي جاءت كالتالي: "27-29، 30-32، 25-18، 25-17، 15-12".

وخسر أمس نادي الزمالك أمام المنتخب السعودي للكرة الطائرة بثلاثة أشواط دون رد.

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة كل من: نادي الزمالك، المنتخب السعودي، الجيل الصاعد الجزائري، العربي الكويتي، غاز الجنوب العراقي، الأهلي السعودي، بالإضافة إلى العين الإماراتي