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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، انطلاق تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية السبت المقبل، طبقا لما حدده المجلس الأعلى للجامعات لشؤون التعليم والطلاب من حدود دنيا للطلاب حاملي الشهادات العربية والأجنبية للتقدم في تنسيق الجامعات الحكومية 2022 -2023.

وبلغ الحد الأدنى لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب البشري 95%، و90% لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، وأن يكون الحد الأدنى 85% لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب أن القبول والقيد بالجامعات الحكومية سيكون بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.