عزة مصطفي تطالب وزير التربية والتعليم بخفض رسوم تظلمات الثانوية العامة

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بإعادة النظر في رسوم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة وتخفيضها، قائلة "300 جنيه كتير".

وأضافت ببرنامجها «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الخطأ وارد في نتيجة الثانوية العامة، معلقة: «من يتأكد أن مستوى ابنه مخالف للنتيجة يتقدم بتظلم ويتمسك بحقه حال وجود خطأ».

وناشدت عزة مصطفى الوزير بمد فترة التظلمات والعمل على خفض رسوم التظلم إلى 150 جنيهًا، حتى لا يشعر أحد بالظلم، واقترحت برد الرسوم لمن يثبت التظلم أحقيته في درجات.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022:

الدخول على الرابط موقع تظلمات الثانوية العامة 2022، من خلال الرابط.

https://tazalom.emis.gov.eg/

خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022:

1-يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به، ثم يظهر له إذا كان تم قبول طلب التظلم الخاص به أو لا، لتقديم طلب تظلمات الثانوية العامة 2022.

2-ويجب على الطالب متابعة موقع نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 بشكل يومي وباستمرار لمعرفة حالة الطلب وموعد الاطلاع،، لتقديم طلب تظلمات الثانوية العامة 2022.

3-وفي حالة تم قبول طلب التظلم للطالب، يتم تحديد موعد له للاطلاع على صورة كراسة الإجابة ونموذج الإجابة بالمدينة التعليمية بالكنترول الرئيسي بالسادس من أكتوبر لجميع الطلاب من مختلف محافظات مصر،، لتقديم طلب تظلمات الثانوية العامة 2022.