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أبرزهم صلاح محسن.. سيراميكا يسعى لضم 3 لاعبين من الأهلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 9:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 9:40 م

يبدأ مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا في الأيام القليلة المقبلة مفاوضات رسمية، مع نظرائهم في النادي الأهلي من اجل الحصول على خدمات 3 لاعبين من صفوف الأهلي.

وأبلغ أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا إدارة التعاقدات في ناديه، برغبته في الحصول على ثلاثي الأهلي المهاجم حسام حسن ولاعب الوسط محمد محمود والجناح الشاب صلاح محسن.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن لجنة الكرة لم تحسم حتى الآن مصير أي لاعب في الفريق وستنتظر حتى استلام إدارة الكرة رسميا في الأول من الشهر المقبل بعد أقل من أسبوعين من أجل الترتيب للموسم المقبل وحسم مصير اللاعبين الذين سيرحلون عن الأهلي.

وقد تستغل شركة الكرة بالأهلي رغبة مسؤولي سيراميكا كيلوباترا في ضم هؤلاء اللاعبين الثلاثة من أجل الحصول على على توقيع المهاجم المتميز لفريق سيراميكا شادي حسين.


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