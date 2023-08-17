تقارير تكشف راتب صلاح حال انتقاله إلى اتحاد جدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن التفاصيل المالية في العرض المُقدم من إدارة نادي اتحاد جدة، لضم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لـ صحيفة «الوطن» السعودية، فإن إدارة اتحاد جدة عرضت على محمد ما يفوق 738 مليون ريال (180 مليون يورو) كراتب لمدة موسمين.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة ليفربول ستحصل على 287 مليون ريال (70 مليون يورو) حال إتمام الصفقة، نظير بيع المدة المتبقية في عقد صلاح مع الريدز.

وتابعت صحيفة الوطن أن توتر العلاقة بين صلاح ومدربه يورجن كلوب، يدعم مفاوضات الفريق السعودي مع مهاجم ليفربول، مشيرة أن الساعات القادم ستكون حاسمة في المفاوضات.