شهدت عائدات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد المحدودة" في الإمارات، نموا بنسبة 13.9% لتبلغ 9037 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، شهدت الأرباح المعدّلة للمجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا قدره 7% لتصل إلى 2611 مليون دولار (نحو 9.5 مليارات درهم)، مع تحقيق هامش أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 28.9%.

وبيـنت "دي بي ورلد"، في بيان صحفي اليوم، أن صافي النقد المتولد من الأنشطة التشغيلية بلغ 1951 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023 (مقارنة بـ 1931 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022).

وبلغت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) قبل تطبيق "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16" 2.8 ضعفا (السنة المالية 2022: 2.7 ضعفا)، وبعد تطبيق "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16"، بلغ صافي نسبة المديونية 3.2 ضعفاً مقارنة بـ3.0 ضعفا في السنة المالية 2022.

ووفق البيان: "تحسّن التصنيف الائتماني لـ "دي بي ورلد" بمقدار درجتين لدى وكالة فيتش ليصل إلى "BBB+‎" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ودرجة واحدة لدى وكالة "موديز" ليصل إلى "Baa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة على أداء مالي محسّن وميزانية عمومية أقوى، حيث تلتزم "دي بي ورلد" بالمحافظة على تصنيف استثماري قوي على المدى المتوسط".