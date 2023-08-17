تحرير 263 محضر إشغال طريق في 3 مراكز بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات تفتيشية بشوارع المدينة؛ لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بالطريق العام، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وأسفرت الحملات، عن تحرير 8 محاضر إشغال طريق، وتم التعامل الفوري لرفع الإشغالات والتحفظ على الأدوات المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط المرور الميداني والحملات لرفع الإشغالات من الطريق العام والأرصفة الجانبية، وأسفرت عن ضبط 25 محضر إشغال طريق في 3 شوارع رئيسية هي "سعد زغلول، ناصر، ميدان الأحمدي"، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة من المواطنين وقائدي المركبات.

وفي مركز بني مزار، حررت الوحدة المحلية 103 محاضر إشغال متنوعة، منها 10 محاضر إشغال طريق بصندفا، و93 محضر إشغال بشارع بورسعيد وطريق البحر والدليل بالمدينة، خلال حملات لرفع الإشغالات التي تعيق حركة السير.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وتم تحرير 152 محضر إشغال طريق، منها 10 محاضر بنطاق قرية إبشادات، و137 محضر إشغال بمحيط حي شرق وشمال المدينة، وتنوعت المحاضر بين إشغال طريق، وإزالة إدارية، وبائع متجول.