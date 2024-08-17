إيران: واشنطن شريك في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل وليست وسيطا

قال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري، أمس الجمعة، إن بلاده تعتبر الولايات المتحدة ليست وسيطا في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بل "شريكا" في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل.

وأوضح باقري، خلال منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، تطرق فيه لمحادثته الهاتفية مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه تبادل وجهات النظر مع الأخير بشأن مسار المحادثات في الدوحة لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما أشار إلى "لفته الانتباه إلى محاولات الخداع والاحتيال للولايات المتحدة وإسرائيل على طاولة المفاوضات"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف أن بلاده تعتبر الولايات المتحدة شريكا في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل، وليس وسيطا في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة استخدام جميع الوسائل لإجبار إسرائيل على وقف هجماتها في غزة.

وتحدث الوزيران هاتفيا للمرة الثانية منذ بدء محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة، الخميس، حيث شدد باقري على أهمية مواصلة الجهود المشتركة، بما في ذلك المبادرات الدبلوماسية، لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.