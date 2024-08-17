 صحة غزة: 69 شهيدا و136 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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صحة غزة: 69 شهيدا و136 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: السبت 17 أغسطس 2024 - 2:52 م | آخر تحديث: السبت 17 أغسطس 2024 - 2:52 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ316 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 69 شهيدًا و136 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و47 شهيدًا، و92 ألفًا و537 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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