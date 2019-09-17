 متحدث الرئاسة: التجربة المصرية في ملف الإسكان «غير مسبوقة» عالميا - بوابة الشروق
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متحدث الرئاسة: التجربة المصرية في ملف الإسكان «غير مسبوقة» عالميا


نشر فى : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 1:51 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 1:51 ص

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسة النقد العربي ومجموعة من المصرفيين، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، كان مثمرًا لتطرقه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر عام 2016.

وأضاف خلال اتصال هاتفي بقناة «دي إم سي»، الإثنين، أن الرئيس أثنى على وعي الشعب المصري ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وضرورة إجراء تلك الإصلاحات، مشيرًا إلى تطرق الاجتماع إلى خطوات مصر في الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي.

واستكمل المتحدث باسم الرئاسة حديثه: «قدمنا مليون وحدة للإسكان الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك 250 ألف وحدة سكنية مجهزة ومفروضة لقاطني المساكن العشوائية ومن لا مأوى لهم، وهذه تجربة غير مسبوقة في العالم كله»، حسب تعبيره.

وأوضح أن الدولة سعت حثيثة في كافة المجالات لا الإسكان فقط، بالتوازي مع محاربة الإرهاب التي تتطلب تكاليف خاصة واستعدادات معينة، ولكن مصر استطاعت تحقيق تلك المعادلة.

 

 


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