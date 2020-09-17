القوى العاملة تواصل الدورات التدريبية للشباب بالمحافظات

أعلنت وزارة القوى العاملة، بدء الدورات التدريبية مجانا على 8 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمراكز التدريب المهني بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار توجه الدولة لتخفيف حدة البطالة، وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

ووجه الوزير محمد سعفان، مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفي نفس السياق أوضح أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أنه سيتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن، والتي تشمل مجالات، صيانة وإصلاح المحمول، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، وصيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية، وأعمال السباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية، والنجارة اليدوي، فضلا عن دورة في أساسيات صيانة الحاسب الآلي.

ولفت إلى أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل، حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وكشف طبي مجانا على المتدربين، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، فضلا عن توزيع زي موحد خاص لكل متدرب، مؤكدا أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا.