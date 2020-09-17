السكة الحديد تواصل تعقيم المحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات والتشديد على ارتداء الكمامات أثناء استقلال القطار أو تواجد الركاب بأرصفة المحطات.

وقالت الهيئة في بيان، إنها إلى جانب التطهير الدائم للقطارات قبل وبعد قيامها بالرحلة المقررة، تلزم الركاب بارتداء الكمامات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات المتواجدة بالمحطات وداخل القطارات للحد من انتشار العدوى بين المسافرين.

واستمرت الهيئة في بث رسائل التوعية الخاصة بالفيروس للركاب من خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات، ولصق منشورات على الجدران بالمحاذير التي يجب تجنبها والإرشادات للوقاية من الفيروس.

ويجري عمال النظافة أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه، باعتباره المكان الأكثر استخدامًا بالمحطات من قبل جمهور المسافرين.