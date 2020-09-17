ترامب: توزيع لقاح كورونا قد يبدأ في أكتوبر المقبل

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» قد يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.
ورجح ترامب، نقلًا عن خبر عاجل لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا على الأقل بنهاية العام الجاري.