كازاخستان تسجل 72 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان تسجيل 72 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 107 آلاف و56 حالة.

وقالت الوزارة- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني - إن البلاد سجلت أيضا خلال ال24 ساعة الماضية 188 حالة شفاء تام من الفيروس، مما يرفع اجمالي عدد المتعافين إلى 101 ألف و455 حالة.

أما عن حصيلة الوفيات من جراء الفيروس التاجي في هذه الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد بلغت حتى الآن 1671 حالة وفاة.