الطالب محمد علي: طول ما فيا نفس مكمل لحد ما نبني مصر

قال الطالب محمد علي، إنه اكتشف إصابته بسرطان الدم الحاد في الصف الثاني الثانوي، في يوم 6 فبراير 2018، ذاكرًا أنه دخل مركز علاج الأورام بالمنصورة، وتلقى علاج الكيماوي فيها.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أنه استطاع الموازنة بين علاجه ودراسته، منوهًا بأنه أجرى عملية زرع نخاع قبل الثانوية العامة بشهرين.

وذكر أنه حصل على معدل 98.5%، والتحق بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، مضيفًا أنه حصل على منحة في برنامج «مانشستر».

وأشار إلى أن مكتب وزارة التربية والتعليم تواصلوا معه، وأخبروه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكرمه، معربًا عن سعادته لتواجده اليوم أمام الرئيس ودولة رئيس الوزراء.

وتابع: «طول ما فيا نفس وطول ما أنا قادر إن شاء الله مكمل لحد ما نبني مصر، مصر مش هتبقى إلا بينا احنا شبابها»، موجهًا رسالة للطلاب: «كلنا نواجه صعوبات فمانيأسش، من قلب المحن تعطى المنح، ومستعين بالله ولا نعجز».

وأوضح أنه «يواجه صعوبات في الفترة الحالية، نتيجة مضاعفات للعلاج، لذا فكان ينوي تأجيل السنة الأولى من الجامعة، لكن عندما حصل على المنحة تحفز لاستكمال دراسته».