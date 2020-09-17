استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، عصر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، وعرض معه نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، والسبل لتذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الأخيرة.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، طلب عون خلال اللقاء، من رئيس الحكومة المكلف «الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي، لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا إنقاذيًا سريعا، لاسيما وأنه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة».

وأكد الرئيس عون على «التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل متدرجاتها والتي حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية».

وبعد اللقاء تحدث رئيس الحكومة المكلف الى الصحافيين، قائلًا: «عرضت مع الرئيس الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعي تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت».

وتابع: «أعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي، واتفقنا مع الرئيس على التريث قليلاً لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا».