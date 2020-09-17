الجزائر تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49 ألفًا و149 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، شهدت إصابات كورونا بالجزائر تراجعًا جديدًا في البلاد، مقارنة بإحصائية، أمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 232 إصابة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 940 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 29 مليون إصابة.