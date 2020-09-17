قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الحضانات المفتوحة ارتفع من 1060 إلى 1965، مشيرة إلى افتتاح 900 حضانة، خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت القباج، خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن الوزارة لم تغلق سوى حضانة واحدة فقط، خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن الوزارة من المقرر أن تزيد نسبة السعة الاستيعابية للحضانات إلى 75%.

وأوضحت أن بعض الحضانات لم تفتح، لأنها رأت أن إجراء 50% من السعة الاستيعابية يؤثر على دخلها، قائلة إن النسبة للسعة الاستيعابية ستصبح 100% عن قريب.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة ستقدم تيسيرات بشأن افتتاح الحضانات، خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الوزارة لا تغلق الحضانة فترة التأكد من عدم وجود إصابة أو عدوى بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن الوزارة تتجاوب في إجراءاتها مع الحالة العامة للبلد، متابعة: «نزيد الإجراءات لو زادت الإصابات، وندعم الجهات التي توقفت والكيانات، ونشجع الحضانات حتى تعمل مرة أخرى».