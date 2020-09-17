شكل جديد للمعمار تمثل في مشروع "إسكان الغابات العمودية"، لزراعة النباتات في البنايات الشاهقة في الصين، لكن للأسف لم يلق إقبالا كبيرا بالرغم من جمال المنظر.

وتجنب السكان الصينيون مشروع الإسكان الصيني "للغابات العمودية"؛ لأن الأشجار التي تهدف إلى إحداث ثورة في الحياة الحضرية اجتذبت وباء البعوض.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن وسائل الإعلام الحكومية صينية، أن عددًا قليلاً فقط من العائلات انتقلت للإقامة في تلك المباني بسبب انتشار البعوض.

وتم بناء المشروع المكون من 8 أبراج، في المدينة الجنوبية الغربية الصينية في عام 2018، مع تصميم شرفة خاصة في كل شقة سكنية لتوفير مساحة لنمو النباتات، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

لكن تم تنفيذ هذا المشروع بدون أي مستأجرين لرعايتة النباتات، وهو الأمر أدى لغزوها من قبل البعوض.

وأظهرت لقطات مصورة هذا الشهر، أن النباتات ابتلعت بالكامل تقريبا بعض الشرفات المهملة غير المسكونة، مع وجود فروع معلقة فوق أسوار شرفات الشقق السكانية، في جميع الأبراج، فيما شوهد ورق مثبت على بعض النوافذ التي كانت لا بالكاد مرئية خلف النباتات المتضخمة.

وعلى الرغم من حدوث تجنب كبير كم السكان للسكن في تلك المباني،. إلا أنه يبدو أن بعضهم تحدوا البعوض، حيث بدت حفنة من الشرفات بها نباتات مشذبة وأثاث خارجي، وأضاءت الأنوار داخل الشقق.