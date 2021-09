يحتفل الفنان المصري الكندي مينا مسعود، اليوم - 17 سبتمبر، بعيد ميلاده الـ29.

وكان مسعود حقق شهرة جماهيرية عالمية، خاصة بين الشباب، بعد فيلم علاء الدين، مع النجم الأمريكي ويل سميث ونعاومي سكوت، وتتوالى خطواته الفنية سواء في مصر أو على المستوى العالمي، نستعرض بعضها في السطور التالية..

- في عز الضهر.. أول فيلم مصري

وصلت سجادة علاء الدين السحرية إلى مصر لكي مينا مسعود بأول دور له في فيلم مصري جديد بعنوان في عز الظهر، والفيلم من انتاج شركة سينجل فيلمز، وهو أول تجربة إخراجية لمرقس عادل، وأول سيناريو من تأليف الممثل الشاب كريم سرور.

يضم طاقم الممثلين رسميا مينا مسعود إلى جانب محمود حجازي، ومحمد عز ، ومحمد علي رزق ، وأحمد جمال سعيد، وإيهاب فهمي، وهنا الزاهد، وميرنا نور الدين.

وكشف القائمون على الفيلم عن البوستر الرسمى له، وأنه وصل مرحلة المونتاج في شهر أغسطس الماضي، وأظهر البوستر حالة من التشويق والإثارة المرتبطة بقصة العمل وفقا لتصريحات صناعه، حيث ظهر رجل بظهره يمر من نفق ضيق، مكون من عمارات شاهقة ويحاول الركض للخروج منه.

- مشاريع فنية مختلفة

الممثل البالغ من العمر 29 عامًا يحظى بحالة من النشاط الفني، لأنه يشارك في الجزء الثاني من الفيلم الشهير علاء الدين، بعد النجاح الكبير للجزء الأول الذي تم إصداره في صيف 2019، ولم يقرر صناع العمل بعد موعد نهائي لطرحه في السينمات، رغم الانطلاق الرسمي في تصويره في فبراير 2021، من إخراج جاي ريتشي، بحسب موقع سينما بليند.

انضم مسعود أيضًا إلى فيلم نتفلكس الرومانسي الكوميدي الجديد The Royal Treatment بدور الأمير توماس مع الممثلة الأمريكية لورا مارانو بدور إيزابيلا، والفيلم من إخراج ريك جاكوبسون وتدور أحداث الفيلم حول الأمير توماس، الذي يتمم مراسم زواجه من أحد أفراد العائلة المالكة، لكنه بعد ذلك يلتقي بإيزابيلا عندما تقوم بتصفيف شعره في حفل الزفاف ويقع في حبها، بحسب مجلة فلير الفنية الإماراتية.

- كتاب مينا مسعود عن الطعام

نشر مينا مسعود كتابًا عن الطهي بعنوان "Evolving Vegan" في سبتمبر 2020 ، والذي يتكون من مجموعة مختارة من الوصفات النباتية المتنوعة واللذيذة وبأسعار معقولة، المستوحاة من أطباق من جميع أنحاء العالم مع بالتركيز على أمريكا الشمالية.

يذكر أن مينا مسعود هو ممثل كندي من أصل مصري، ولد عام 1992 في القاهرة لأبوين مصريين، ونشأ في أونتاريو بكندا، وانتقل للعيش بين مدينة تورينتو الكندية، ومدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

بدأت انطلاقته الفنية عام 2011 من خلال فيلم What Happens Next، والسلسلة الكارتونية The 99، ونال شهرة واسعة بعد انضمامه لفريق عمل المسلسل الكندي الأمريكي Open Heart والذي أنتج عام 2015، ثم شارك في فيلم Strange but True، مع الممثلة الأمريكية إيمي ريان وجريج كينير ونيك روبينسون، وكانت النقلة الكبرى له عندما وقع عليه الاختيار لتجسيد شخصية علاء الدين من خلال إعادة اﻹنتاج التي قدمتها ديزني للفيلم Aladdin في عام 2019.