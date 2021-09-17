وقعت شركة الاهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الاهلي المصري اتفاقية شراكة وإدارة استثمارات مع شركة ايكاروس للصناعات النفطية الكويتية المتخصصة في مجال الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والتابعة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة والذي بموجبه تقوم الشركتان باستثمار مبلغ في حدود ١٥٠ مليون دولار في قطاع البتروكيماويات عن طريق إنشاء شركة مشتركة بينهما على أن تقوم شركة الأهلي كابيتال بدور مدير الاستثمار المباشر لهذه الاستثمارات المشتركة.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري – رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال أن الاتفاقية تستهدف التوسع في نطاق أعمال الشركة في مصر، مؤكدا على حرص الاهلي كابيتال على دعم المشروعات التي تهدف الى توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات الموطن بشكل مباشر، والتي من بينها قطاع البتروكيماويات، مشير الى الدور الحيوي لشركة الأهلي كابيتال القابضة والتي يبلغ رأسمالها 5 مليار جنيه في دفع عجلة الاستثمارات في مصر، حيث تجاوزت استثمارات الشركة 30 مليار جنيه تمثلت في مجالات البتروكيماويات ومواد البناء والخدمات الطبية والخدمات المالية غير المصرفية، كما ساهمت في إنشاء العديد من الشركات الجديدة.

ومن جانبه أكد رياض الادريس - رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة ايكاروس للصناعات النفطية حرص مجموعة الصناعات الوطنية القابضة على تدعيم انتمائها القومي وتقديريها الكبير لمصر شعبا ورئيسا وحكومة، مؤكدا اعتزام المجموعة على الاستثمار بقوة في مصر والمشاركة في دفع عجلة التنمية بها، وهو ما يأتي في إطار تفعيل التعاون العربي وزيادة الاستثمارات العربية البينية، وتكريسا للعلاقات المصرية الكويتية المتميزة، حيث تخطط الشركة للدخول كمستثمر استراتيجي في السوق المصرية في العديد من المجالات وعلي رأسها البتروكيماويات والنفط والغاز، ومن الجدير بالذكر إن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية تعتبر مستثمر استراتيجي طويل الأجل يعمل علي نقل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة لما لها من خبرة تمتد لأكثر من خمسين عاما كواحدة من كبرى الشركات الصناعية القابضة من حيث إجمالي الأصول وحقوق المساهمين في سوق الكويت للأوراق المالية وفي منطقة الخليج العربي، وتتنوع استثمارات المجموعة لتشمل الانشطة التشغيلية مثل, البتروكيماويات , الخدمات المالية , المرافق, العقارات , ومواد البناء وخدمات النفط والغاز والهندسة المتخصصة، بالإضافة الي تملكها حصص في عدة شركات بالعديد من دول العالم.

ومن جانبه أشاد كريم سعادة العضو المنتدب لشركة الاهلي كابيتال القابضة بالتعاون المثمر بين كافة فرق العمل وصولا لتنفيذ الاتفاقية بنجاح، مشيرا الى سعي شركة الأهلى كابيتال لتطبيق استراتيجيتها التي تستهدف جذب الاستثمارات الخارجية والمشاركة فيها بفاعلية وتوفير المزيد من فرص الاستثمار المتاحة لتنمية الاستثمارات المباشرة الوافدة للسوق المصرية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم احتياطي الدولة من العملة الاجنبية من أجل دعم الناتج المحلي وتعظيم العائد على الاقتصاد ودفع حركة التنمية بما يخدم خطط الدولة الاستثمارية.

ولعب مكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة دور المستشار القانوني للأهلي كابيتال، ومكتب التميمي ومشاركوه دور المستشار القانوني لجانب شركة ايكاروس للصناعات النفطية في الاتفاق.