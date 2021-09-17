 نقل الفنان كريم فهمي للمستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقل الفنان كريم فهمي للمستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة


نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 6:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 6:28 ص

نشرت مصممة الأزياء والفنانة ندى أكرم صورة للفنان كريم فهمي وهو يرقد علي فراش المرض بإحدي المستشفيات، عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام"، وكشفت عن تعرضه لوعكة مرضية صعبة، أدت لنقله للمستشفي على الفور، وتمنت له الشفاء العاجل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان كريم فهمي، وهو متواجد داخل أحد المستشفيات، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكان قد أعلن الفنان كريم فهمي أعلن إنتاج الجزء الثاني من فيلم "ديدو" وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


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