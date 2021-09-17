تختتم اليوم، الجمعة، منافسات بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش2021، البلاتينية للرجال والسيدات، والتي تقام خلال الفترة الحالية وحتى 17 سبتمبر الجاري في منطقة الأهرامات.

وتشهد مباراتي النهائي في فئتي الرجال والسيدات مواجهات مصرية خالصة، حيث يجمع نهائي منافسات الرجال بين علي فرج، المصنف الأول على العالم ومحمد الشوربجي، المصنف الثاني على العالم، فيما يجمع نهائي السيدات بين نور الشربيني، المصنفة الأولى على العالم، ونوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم.

وتأهل علي فرج، إلى المباراة النهائية بعد الفوز في مباراة نصف النهائي أمس، الخميس، على حساب النيوزيلندي بول كول، المصنف الثالث على العالم بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 69 دقيقة، وبواقع أشواط: «11-9، 10-12، 11-4 و11-9»، فيما تأهل محمد الشوربجي بعد الفوز على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 42 دقيقة، وبواقع أشواط: «11-6، 11-8 و11-3».

وعلى صعيد منافسات السيدات تأهلت نور الشربيني بعد الفوز على الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقف 43 دقيقة، وبواقع أشواط: «11-2، 8-11، 11-1 و8-9» قبل أن تنسحي سيرم بسبب تعرضها للإصابة، بينما تأهلت نوران جوهر بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وبواقع أشواط: «11-9، 11-2 و11-7».

وشارك في البطولة 96 من أفضل لاعبي السكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة وهما مصر، إنجلترا، فرنسا، هولندا، ماليزيا، الهند، باكستان، سويسرا، استراليا، نيوزيلندا، فنلندا، المكسيك، كندا، كولومبيا، ألمانيا واسبانيا، هونغ كونغ، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا، اسكتلندا، لاتفيا، فلبين، ويلز وبلجيكا و جاميكا، بمجموع جوائز مالية تصل إلي 590 ألف دولار.