الرابطة الطبية الأوروبية: عدة أطفال حصلوا على لقاح كورونا أصيبوا بعضلة القلب

شدّد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، على أهمية التوسع في تشكيل مناعة جماعية بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال عودة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، إن عددًا من الأطفال الذين حصلوا لقاح فايزر ضد كورونا، ظهرت عليهم أعراض جانبية.

وأضاف أن هذه الأعراض تمثّلت في الإصابة بمرض عضلة القلب، إلا أنه أشار إلى أنّ الأعراض لم تكن خطيرة، وأن هؤلاء الأطفال تعافوا من هذه الإصابة.

في سياق متصل، اتهم رئيس الرابطة الطبية، دول أوروبا بأنها تتعامل بأنانية في توزيع اللقاحات وإتاحتها أمام الدول العربية والإفريقية.

ودعا عودة، إلى ضرورة التحلي بالعدالة في توزيع لقاحات كورونا، في ظل السلالات والتحورات الكثيرة التي تنتشر على صعيد واسع، على مستوى العالم، منبهًا بأن عدم التوسع في التلقيح ينذر بظهور متحورات جديدة.