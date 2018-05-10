أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي، الذي أسفر عن استشهاد 5 عسكريين سوريين وخسائر مادية بالمطار.

وقال بنعيسى - في بيان اليوم السبت - إن مواصلة الاحتلال لقصف المطارات السورية واستهدافه للبنية التحتية جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن الاحتلال قصف المطارات السورية قرابة 3 مرات خلال سبتمبر الجاري.

وأكد أن الاحتلال الاسرائيلي مستمر في خروقاته التي تتنافى مع القانون الدولي، مناشدًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم ضد الاحتلال الإسرائيلي المارق وإلزامه بالانصياع إلى القانون الدولي.

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، في ختام بيانه، تأكيد الأمانة العامة وقوفها مع سوريا ودعمها في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.