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أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، أنه سيجري زيارة "تاريخية" إلى دولة البحرين قريبا.

وبحسب موقع "I24"، فقد جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم، تكريما لوزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان، أثناء زيارته لإسرائيل.

وقال هرتسوج: "سأزور البحرين في الأشهر المقبلة وسأكون ضيفا على الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

وأوضح أن هدف الزيارة هو مواصلة الاستكشاف المشترك لطرق جديدة لتعزيز التعاون المشترك من أجل السلام والازدهار والنجاح، وفق قوله.

وستكون هذه الزيارة التي تأتي بعد عامين من تطبيع العلاقات بينهما، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي لدولة البحرين.