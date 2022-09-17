الأرصاد اليابانية تحذر من اقتراب عاصفة غير مسبوقة في منطقة كيوشو

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، أنها على استعداد لإصدار تحذير خاص من هبوب أعاصير في منطقة "كيوشو" بجنوب غرب البلاد؛ حيث حذرت من اقتراب عاصفة "غير مسبوقة".

وذكرت الأرصاد -في بيان، نشرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية- أن إعصار "نانمادول" العاتي والقوي قد يصل إلى اليابسة في محافظة كاجوشيما ويجلب أمطارا قياسية إلى المناطق المجاورة، ودعت الأرصاد إلى أقصى قدر من اليقظة حيث من المتوقع أن تهب رياح عنيفة وأمواج عالية، مما قد يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وعادة ما يتم إصدار مثل هذه التحذيرات الطارئة فقط عند توقع ظاهرة طبيعية غير عادية تحدث مرة واحدة كل بضعة عقود. فيما قالت الأرصاد إنها قد تصدر أخطر حالة تأهب للإعصار في وقت مبكر من مساء السبت لكاجوشيما ومناطق أخرى في كيوشو.

وأضاف مدير التوقعات الجوية بوكالة الأرصاد ريوتا كورورا -في مؤتمر صحفي- أن الإعصار قد اشتد بسرعة منذ ليلة الأمس وشكل عاصفة خطيرة لم نشهدها من قبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يمر الإعصار البطيء بالقرب من منطقتي "أمامي" و"كيوشو" من ليلة السبت حتى بعد غد الاثنين.

وتابعت الوكالة أن الإعصار، الذي بلغ ضغطه الجوي 910 هكتوباسكال في مركزه، قد يتسبب في أمطار وتقلبات جوية قبل أن ينتقل إلى الشمال الشرقي من البلاد وربما ينتقل لاحقا عبر الأرخبيل الرئيسي في اليابان. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة مع هبات قصوى تبلغ 270 كيلومترا في الساعة وأمطارا غزيرة على أجزاء مختلفة من اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام حتى يوم الاثنين.