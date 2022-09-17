فيديو- أحمد ريان: مدير فني في الأهلي قال لي «طول ما أنت عايش مع والدك مش هلاعبك»

فجر أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مشاركته في قطاع الناشئين.

وقال ريان، في تصريحات تلفزيونية: «أحد المدربين في قطاع الناشئين في الأهلي، قال لي طول ما أنت قاعد مع أبوك في نفس البيت مش هتلعب».

وأضاف: «ردي كان ماذا أفعل وأين أذهب؟!، ليرد "عيش مع جدتك وأنا هعدي عليك أخدك"، وفعلًا عملت زي ما هو طلب من أجل أن أكمل في الأهلي وأشارك بصفة أساسية».

وواصل: «المدرب اللي كان مستهدفني في النادي مشي من الأهلي بعد لما عمل مشكلة مع الكابتن محمد عامر وعماد النحاس، والغريب في واقعتي أن المدرب ده كان زميل والدي وبيقعد معاه في نفس الأوضة».

ونوه: «المدرب اللي استهدفني عمل عقود لـ3 لاعبين في قطاع الناشئين منهم أحمد حمدي وأنا اللي كنت بجيب أكتر من 30 هدف في الموسم متعمليش عقد بسببه لأنه كان حاططني في دماغه، ومتعمليش عقد إلا لما المدرب ده مشي من الأهلي».