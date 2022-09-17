تقرير: الأسلحة الأمريكية أسهمت في تغيير موازين القوى لصالح أوكرانيا على أرض المعركة

ذكر تقرير صحفي نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الولايات المتحدة أعلنت تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 600 مليون دولار بهدف تعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة الآلة العسكرية الروسية خلال الصراع المسلح الدائر بين الطرفين في الوقت الراهن، الأمر الذي أسهم في تحسين موقف القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة ومَكّنها من تحقيق انتصارات من خلال شن هجمات مضادة على القوات الروسية.

ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات العسكرية الجديدة كميات وفيرة من الذخيرة، خاصة تلك الخاصة بمدافع الهاوتزر، إلى جانب تمويل لدورات تدريب عسكرية للقوات الأوكرانية، فضلا عن منظومة راجمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

ويوضح التقرير الصحفي أن تلك الحزمة من المساعدات تأتي في وقت تحقق فيه القوات الأوكرانية انتصارات في أرض القتال بعد أن تمكنت من شن هجمات مضادة على القوات الروسية واسترداد أجزاء من الأراضي في جنوب وشرق البلاد والتي كانت القوات الروسية قد استولت عليها في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وينوه بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن التي أكد فيها أن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لكييف يتم تحديدها بعناية فائقة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية في أرض المعركة بهدف تقوية موقف أوكرانيا خلال أي مفاوضات مع روسيا في المستقبل لوضع حد لتلك الحرب.

ويضيف التقرير أن حزمة المساعدات تلك تأتي أيضا بعد إعلان واشنطن مساعدات وصلت قيمتها 2.9 مليار دولار الأسبوع الماضي، فضلا عن مساعدات أخرى وصلت قيمتها ثلاثة مليارات دولار في أغسطس الماضي، الأمر الذي يؤكد تصميم الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات بعد نجاح الهجمات المضادة التي شنتها على القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي.

ويضيف التقرير أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تأتي في إطار صلاحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن لتحويل الأسلحة الفائضة عن احتياج واشنطن من مخزون السلاح الأمريكي، مشيرا إلى تصريحات البيت الأبيض أن تلك الحزمة من المساعدات تعد الحادية والعشرين التي تقوم فيها وزارة الدفاع الأمريكية بسحب أسلحة من مخزونها وتقديمها لأوكرانيا.

ويستطرد التقرير أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا -في الرابع والعشرين من فبراير الماضي- قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار والتي اشتملت على مساعدات عسكرية طويلة المدى تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار.

ويشير التقرير الصحفي في الختام إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى والتي يؤكدون فيها أن الأسلحة فائقة الدقة ومنظومات الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى لأوكرانيا أسهمت بما لا يدع مجالا للشك في تغيير موازين القوى لصالح أوكرانيا على أرض المعركة.

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