مركز سلمان للإغاثة: ساهمنا في إيصال المساعدات إلى باكستان دون تسجيل حالات انتظار

أكد المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سامر الجطيلي، أن المركز ساهم في إيصال التبرعات والمساعدات إلى جميع المحتاجين في باكستان دون تسجيل حالات انتظار.

وقال الجطيلي -في تصريح خاص لقناة (السعودية) الإخبارية- "بدأنا العمل منذ أكثر من شهر تقريبا، ولدينا الجسر الجوي الذي ينقل يوميا ما بين 50 إلى 90 طنا من المواد الغذائية والصحية".

وأوضح أن الهدف هو الوصول للمناطق النائية في باكستان لمساعدتها، مؤكدا الاستمرار في التركيز على المساعدات المتعلقة بالمواد اللازمة في قطاع الأمن الغذائي والمياه والإيواء كالخيام.

تأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه مركز الملك سلمان في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.